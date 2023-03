Aktuell Land

Polizei stellt Tresor und Schmuck an Rheinufer sicher

Nach einem Hinweis einer Spaziergängerin sind in Mannheim ein Tresor und zahlreiche Schmuckstücke am Rheinufer sichergestellt worden. In dem Tresor und um ihn herum verteilt fanden Polizisten potenzielles Aufbruchwerkzeug, diverse Dokumente, Zertifikate und mehrere Schmuckstücke, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte.