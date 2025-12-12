Polizei stellt bei Razzia Waffen und Munition sicher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Baden-Württemberg Waffen und Munition sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffen- und Sprengstoffgesetz richten sich gegen acht Verdächtige im Alter zwischen 35 und 65 Jahren. Insgesamt wurden 14 Gebäude in Speyer, Haßloch und Mannheim durchsucht, wie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten. Ein per Haftbefehl Gesuchter sei festgenommen worden. Nähere Angaben zu den Waffen und Hintergründen machten die Ermittler zunächst nicht.