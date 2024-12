Polizei spricht von Gewalttat nach Schuss auf Zwölfjährigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Schuss auf einen Zwölfjährigen in Dietingen (Kreis Rottweil) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es habe sich um eine Gewalttat gehandelt, teilte die Polizei in Konstanz auf Anfrage mit. Der Junge war am Sonntag mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik nach Stuttgart geflogen worden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll ein Freund des 12-Jährigen den Schuss abgegeben haben. Er soll 14 Jahre alt sein. Dies wollten Polizei und Staatsanwaltschaft weder dementieren noch bestätigen. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus.