Polizei-Prozess: Inspekteur »victim blaming« vorgeworfen

Kurz vor dem Ende des Prozesses gegen den ranghöchsten Polizisten des Landes hat die Nebenklage dem Inspekteur der Polizei »victing blaming« vorgeworfen - also die Vertauschung von Täter- und Opfer-Rolle. Der Angeklagte habe sich durch eine Verkehrung der Rollen verteidigen lassen, heißt es in einer Erklärung, die der Nebenklage-Anwalt, der die Polizistin vertritt, am Freitag am Landgericht unter Journalisten verteilte.