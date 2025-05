Polizei: Opfer nach Schüssen in Tamm außer Lebensgefahr

Nach den Schüssen in Tamm sucht die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild)

Nach den Schüssen in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) hat sich der Gesundheitszustand des Opfers etwas verbessert. Der Mann sei derzeit außer Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin mit. Er befindet sich demnach aber weiter im Krankenhaus und ist schwer verletzt.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Montagabend in einem Wohngebiet in der Kleinstadt nahe Ludwigsburg Schüsse abgegeben worden. Dabei war der 23-Jährige schwer verletzt worden.

Fahndung nach mutmaßlichem Täter läuft weiter

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft weiter. Nach den Schüssen hatte die Polizei am Montagabend mitgeteilt, der Täter sei mutmaßlich mit einem Fahrzeug auf der Flucht. »Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung in Tamm«, hieß es. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unklar ist weiterhin, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander stehen. Auch zu möglichen Hintergründen der Tat halten sich die Ermittler bedeckt.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat eine Sonderkommission übernommen. Sie ermittelt laut Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie groß die Sonderkommission sein wird, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. »Sie befindet sich noch im Aufbau.«

Polizei ermittelt auch mögliche Verbindungen zu anderen Fällen

Die Kriminalpolizei ermittle auch mögliche Bezüge zu anderen Vorfällen, sagte der Sprecher. Dazu zählten unter anderem die Konflikte zweier rivalisierender gewalttätiger Gruppierungen im Raum Stuttgart, die in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatten. Hier führt die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen. Derzeit liegt der Fall Tamm aber in der Zuständigkeit der Heilbronner Staatsanwaltschaft.

Die Kleinstadt Tamm hat rund 12.000 Einwohner und liegt nordwestlich der Landeshauptstadt Stuttgart im Landkreis Ludwigsburg. Die Schüsse fielen nach Angaben der Polizei am westlichen Stadtrand in einem Wohngebiet. In der Nähe befindet sich auch der Friedhof der Stadt.