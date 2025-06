Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 34-Jähriger soll in gut zwei Stunden mehrere Brände in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gelegt haben. Er habe ein Toilettenhäuschen, einen Mülleimer und einen Müllcontainer am Samstagvormittag in Flammen gesetzt, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen den Verdächtigen demnach kurze Zeit später fest.

An der Suche sei auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen, hieß es. Die Beamten wollten den Angaben zufolge weitere Brandstiftungen verhindern. Durch die Brände ist demnach ein geringer Schaden entstanden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Verletzt wurde niemand.