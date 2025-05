Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest

In Hessen wurden mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. (Symbolbild)

Die Polizei hat in Hessen vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Gegen sie hatten Haftbefehle des Amtsgerichts Würzburg vorgelegen, wie das bayerische Landeskriminalamt mitteilte. Ob die drei Männer und eine Frau in Untersuchungshaft kommen, stand zunächst nicht fest. Zudem wurde ein weiterer Beschuldigter wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen - allerdings nur vorübergehend.

Die verdächtigen Deutschen sind zwischen 26 und 45 Jahren alt. Gegen sie sei seit Anfang des Jahres ermittelt worden, weil sie Amphetamin über das Internet zum Kauf angeboten haben sollen. Amphetamine sind synthetische Substanzen, die als Stimulanzien wirken und sowohl als illegale Drogen als auch als Arzneimittel verwendet werden.

Bei Razzien auch Waffen entdeckt

In Rottendorf bei Würzburg konnten die Ermittler vor längerem sieben Kilogramm Amphetamin beschlagnahmen. Seit dem Morgen durchsuchten Polizisten zudem sechs Objekte in Gießen, Offenbach, Glashütten (alle in Hessen) und Mannheim (Baden-Württemberg). Ein 35-Jähriger aus Gießen wehrte sich massiv - verletzt wurde den Angaben nach aber niemand.

Bei den Razzien fanden die Einsatzkräfte Beweismittel wie Utensilien zur Herstellung von Amphetamin und mehrere Kilogramm Betäubungsmittel. Zudem wurden Waffen entdeckt.

