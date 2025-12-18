Polizei nimmt mutmaßliche Diebesbande hoch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine mutmaßliche Diebesbande soll in mehreren Firmen im Zollernalbkreis Buntmetall und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls gegen mehrere Männer und Frauen. Zwei Verdächtige im Alter von 37 und 33 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie es in einer Mitteilung hieß.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich für serienmäßige Einbrüche in Betriebe in Tübingen, Albstadt, Balingen und Hechingen zusammengeschlossen zu haben. Fahnder stoppten in Albstadt einen Transporter mit Dutzenden mutmaßlichen Diebesstücken und stellten bei Durchsuchungen am Dienstag weiteres Diebesgut sicher. Die beiden Hauptverdächtigen sowie weitere mutmaßliche Bandenmitglieder wurden im Raum Ulm festgenommen, als sie sich in Richtung Rumänien absetzen wollten.