Polizei nimmt mutmaßliche Diebesbande fest

Nach mehreren Ladendiebstählen in Kleidungsgeschäften hat die Polizei eine mutmaßliche Diebesbande festgenommen. Eine 19-jährige Frau und drei Männer im Alter von 18, 20 und 25 Jahren seien am vergangenen Donnerstag in Calw in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten fanden demnach im Auto der Verdächtigen erbeutete Gegenstände im Wert von etwa 2.500 Euro.

Die Bande soll zudem möglicherweise für mindestens zwei weitere Diebstähle in Rastatt und Freudenstadt verantwortlich sein. Hier gehen die Beamten von einem Schaden von mehreren Tausend Euro aus. Wegen Verdachts des Bandendiebstahls wurde Haftbefehl gegen die 19-Jährige und die 20 und 25 Jahre alten Männer erlassen. Die Ermittlungen zur Beteiligung des 18-Jährigen laufen noch. Er wurde daher zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.