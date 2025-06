Polizei: Frau greift Beamten bei Festnahme mit Messer an

Bei ihrer Festnahme soll eine Frau in Mannheim einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. (Symbolbild)

Eine nach einer Bedrohungslage in Mannheim festgenommene Frau hat laut Polizei während ihrer Festnahme einen Beamten mit einem Messer angegriffen. Der Polizist sei dank seiner Schutzkleidung unverletzt geblieben, teilte die Polizei in Mannheim mit. »Nach aktuellem Stand bestehen Hinweise darauf, dass die Frau sich zum Zeitpunkt ihrer Festnahme in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe.«

Am Dienstag waren Spezialkräfte der Polizei nach einer Bedrohungslage im nachbarschaftlichen Umfeld zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Laut Polizei wurde die Frau vorläufig festgenommen. Die 38-Jährige wurde demnach durch die Spezialeinsatzkräfte überwältigt und dabei leicht verletzt. Nach einer ambulanten Erstversorgung sei sie nun in polizeilichem Gewahrsam, hieß es.

Zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tatablauf machte die Polizei zunächst weiter keine Angaben. Am Dienstag hieß es, dass es am Nachmittag zu einer Bedrohungslage im nachbarschaftlichen Umfeld der Tatverdächtigen gekommen sei. Die Polizei wurde über den Notruf alarmiert. Die Frau habe die Beamten beim Eintreffen bedroht und sich im Anschluss in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Auch der Rettungsdienst rückte aus. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.