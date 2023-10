Aktuell Ermittlungen

Polizei fragt: Wer kennt den Toten aus dem Fluss?

Die Polizei hat ein Foto des rekonstruierten Gesichts des Mannes veröffentlicht, der vor einigen Wochen aus dem Fluss Obere Argen in Wangen in Oberschwaben geborgen worden war. Der Tote ist immer noch nicht identifiziert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie fragt: Wer kennt diesen Mann?