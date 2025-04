Polizei findet Mann tot in Wohnung

In einem Wohngebiet in Ingelfingen fand ein größerer Polizeieinsatz statt (Symbolbild)

Nach einem größeren Polizeieinsatz in Ingelfingen (Hohenlohekreis) ist ein Mann tot in seinem Haus gefunden worden. Die Polizei war gerufen worden, weil Zeugen gemeldet hatten, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Mann hatte berechtigterweise Zugriff auf Schusswaffen. Deshalb seien auch Spezialkräfte der Polizei vor Ort gewesen. Als diese die Wohnung betraten, konnten sie den Toten vorfinden. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Suizid aus. Der Einsatz fand in einem Wohngebiet statt.