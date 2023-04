Aktuell Land

Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Ein 19-Jähriger steht in Verdacht, in Karlsruhe zwei Autos in Brand gesetzt zu haben. Die Ermittler prüfen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag, ob er für weitere, ähnlich gelagerte Taten verantwortlich ist. Der Mann kam in Untersuchungshaft.