Polizei erwischt Mann und Frau bei illegalem Autorennen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Stuttgart haben Polizisten die Führerscheine eines Mannes und einer Frau beschlagnahmt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich bei den Verdächtigen um einen 21-Jährigen und eine 23-Jährige. Erst letzten Donnerstag waren bei einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Ludwigsburg zwei unbeteiligte Frauen ums Leben gekommen.

Die beiden Verdächtigen von Stuttgart waren der Polizei in der Nacht zum Samstag aufgefallen. Streifenbeamte waren in einem zivilen Fahrzeug unterwegs und sahen die Verdächtigen in ihren Fahrzeugen. Demnach fuhren beide mit ihrem jeweiligen Auto auf der mehrspurigen Fahrbahn nebeneinander, beschleunigten stark und bremsten 200 Meter weiter stark ab.

Die Polizisten unterzogen beide einer Verkehrskontrolle und beschlagnahmten auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Führerscheine der beiden. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.