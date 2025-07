Polizei erschießt flüchtigen Gewalttäter in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Bei einem Einsatz in Stuttgart hat ein Polizist nach Angaben der Ermittlungsbehörden einen Mann mit einem Schuss tödlich verletzt. Zuvor sei es in der Nacht zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte gekommen, teilten Staatsanwaltschaft, Polizei Stuttgart und das Landeskriminalamt mit. Demnach verletzte ein 18-Jähriger einen 29-Jähriger mit einem scharfen Gegenstand schwer am Hals. Anschließend sei der mutmaßliche Angreifer geflüchtet.

Tatwerkzeug unklar

Bei dem folgenden Polizeieinsatz sei der 18-Jährige in der Nähe des Tatortes in einem Hinterhof von einem Polizeibeamten gestellt worden. Der Beamte habe »im weiteren Verlauf« einen Schuss abgegeben, der den Mann im Oberkörper getroffen habe. Der Algerier sei trotz Reanimationsmaßnahmen am Ort des Vorfalls gestorben. Weitere Angaben zu dem Schusswaffengebrauch machte ein Sprecher des Landeskriminalamtes zunächst nicht.

Foto: dpa Foto: dpa

Auch machten die Ermittlungsbehörden zunächst keine weiteren Angaben, etwa zu den Hintergründen der Auseinandersetzung oder zum Tatwerkzeug. Der 29-jährige Algerier wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

LKA ermittelt zum tödlichen Schusswaffengebrauch

Das Polizeipräsidium Stuttgart übernimmt laut Mitteilung die Untersuchung zu der Auseinandersetzung und dem versuchten Tötungsdelikt. Das Landeskriminalamt führt demnach die Ermittlungen zum tödlichen Schusswaffengebrauch.

Foto: dpa Foto: dpa

Erst vergangene Woche war bei einem Einsatz in Wangen im Landkreis Göppingen östlich von Stuttgart ein 27 Jahre alter Mann von der Polizei erschossen worden. Er hatte die Beamten nach Auskunft des Landeskriminalamtes mit einem Messer angegriffen. Die Polizeibeamten gaben daraufhin mehrere Schüsse ab. Ein Beamter wurde durch mehrere Schnittwunden schwer verletzt. (dpa)