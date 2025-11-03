Polizei ermittelt weiter nach Party mit elf Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem auf einer Halloween-Party in Stuttgart mehrere Menschen zusammengebrochen sind, ermittelt die Polizei weiter zur Ursache. Um mögliche K.-o.-Tropfen nachzuweisen, wurden den Betroffenen Blut- und Urinproben abgenommen. Ergebnisse könnte es in dieser Woche geben. Am Wochenende dauerten die Ermittlungen weiter an - auch zu möglichen Tätern, wie ein Polizeisprecher sagte.

Mehrere Partygäste waren nach Polizeiangaben am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht worden, weil sie über Symptome wie Schwindel, Unwohlsein und Bewusstlosigkeit klagten. Elf Menschen waren von den Symptomen betroffen.

Alle Verletzten konnten Krankenhaus verlassen

Auch die Betroffenen hatten den Verdacht geäußert, K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. Die meist geruchs- und geschmackslose Substanz kann im Blut und Urin noch mehrere Stunden nach der Einnahme festgestellt werden. Alle Verletzten konnten das Krankenhaus am Wochenende wieder verlassen.

Zu der öffentlichen Party mit dem Rapper Jazeek kamen nach Angaben eines Sprechers des Veranstalters »Bad&Boozy« etwa 1.500 Menschen. Während der Feier seien dann plötzlich mehrere Menschen zusammengebrochen, sagte der Sprecher. Daraufhin habe man sofort einen Einlass-Stopp veranlasst und die Party früher als geplant beendet.

Es habe für die Feier ein Sicherheitskonzept gegeben, sagte der »Bad&Boozy«-Sprecher - dazu hätten Taschenkontrollen und Sicherheitsmitarbeiter in allen Räumen gehört. Bei fast jedem Disco-Abend gebe es solche Vorfälle. Aber an diesem Abend sei die Tragweite »schon heftig« gewesen.