Aktuell Land

Polizei-Einsatz bei erstem Heidenheimer Bundesliga-Heimspiel

Das erste Heimspiel des 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga ist nach Angaben der Polizei nicht ohne Zwischenfälle geblieben. Mit Schlagstöcken und Pfefferspray seien am Samstag schon vor dem Spiel größere Auseinandersetzungen zwischen Heidenheimer Fans und Anhängern der TSG 1899 Hoffenheim verhindert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auch nach dem Spiel hätten mögliche Straftaten unterbunden werden müssen. Es werde wegen Landfriedensbruch sowie wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Gästeblock während der Partie ermittelt.