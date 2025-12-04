Polizei durchsucht 13 Wohnungen wegen Kinderpornografie

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat in Stuttgart 13 Wohnung wegen Kinderpornografie durchsucht. Die Verdächtigen im Alter zwischen 21 bis 63 Jahren wird vorgeworfen, diese besessen oder verbreitet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Alle Verdächtigen wurden nach den Maßnahmen am Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Insgesamt wurden 317 Datenträger beschlagnahmt. Diese werden nun ausgewertet. Die Durchsuchungen hängen nicht miteinander zusammen. Den Ermittlungen liegen unterschiedliche Verfahren zugrunde.