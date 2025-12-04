Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei durchsucht 13 Wohnungen wegen Kinderpornografie

13 Wohnungen, 317 Datenträger: Die Polizei greift in Stuttgart durch – doch alle Verdächtigen sind wieder frei.

Die Polizei hat mehrere Wohnungen in Stuttgart durchsucht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/DPA
Die Polizei hat in Stuttgart 13 Wohnung wegen Kinderpornografie durchsucht. Die Verdächtigen im Alter zwischen 21 bis 63 Jahren wird vorgeworfen, diese besessen oder verbreitet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Alle Verdächtigen wurden nach den Maßnahmen am Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Insgesamt wurden 317 Datenträger beschlagnahmt. Diese werden nun ausgewertet. Die Durchsuchungen hängen nicht miteinander zusammen. Den Ermittlungen liegen unterschiedliche Verfahren zugrunde.

