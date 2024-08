Polizei: Busfahrerin soll Jungen an Sitz gefesselt haben

In Neu-Ulm soll eine Busfahrerin einen Bub an seinen Sitz gefesselt haben. (Symbolbild)

Eine Busfahrerin aus Neu-Ulm soll einen Zehnjährigen an seinen Sitz gefesselt haben - weil er ihren Aussagen zufolge unter anderem gepopelt haben soll. Der Junge sei am Mittwoch in Senden eingestiegen, teilte die Polizei mit. Im Bus soll er dann gegen das Interieur geschlagen und in der Nase gebohrt haben.

Die 58-jährige Fahrerin soll den Jungen dann mit einem Spanngurt gefesselt und seine Hände fixiert haben. Verletzt wurde er dabei nicht. Danach sei der Bub zu seiner Mutter gegangen, die daraufhin eine Anzeige erstattet hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen die Fahrerin werde demnach wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung ermittelt.