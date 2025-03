Polizei: Betrunkene Frau tritt und beißt Beamte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine betrunkene 24-Jährige soll in Ulm eine Polizistin getreten, einen Polizisten gebissen und die Beamten mehrmals beleidigt haben. Gegen die Frau wird wegen eines tätlichen Angriffs und Beleidigung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Am späten Samstagabend rief demnach ein Zeuge die Polizei in die Weststadt zu einem Streit. Die Beamten befragten die streitende Gruppe. Dabei habe die 24-Jährige einer Polizistin gegen das Knie getreten und sie beleidigt, hieß es. Die anderen Beamten legten der 24-Jährigen den Angaben nach Handschellen an. Die Staatsanwaltschaft habe eine Blutentnahme veranlasst. Ehe der Arzt ihre Vene punktiert habe, habe die 24-Jährige einem Polizisten in den Arm gebissen. Auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll sich die 24-Jährige aggressiv verhalten und die Beamten beleidigt haben. Die Frau verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle.