Polizei beschlagnahmt Macheten

In zwei Städten im Land hat die Polizei Männern jeweils eine Machete abgenommen und beschlagnahmt. Passanten seien nicht bedroht worden, hieß es in beiden Fällen.

In Heilbronn fanden Polizisten am Freitag die Machete im Rucksack eines Betrunkenen. Der 40-Jährige hatte laut Atemalkoholtest 2,4 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und kam in Gewahrsam. Die Polizei hatte nach dem Mann gefahndet, nachdem mehrere Menschen einen Mann mit Machete in der Heilbronner Innenstadt gemeldet hatten.

In Aalen (Ostalbkreis) nahm die Polizei das Messer einem 35-Jährigen ab. Er soll sich den Angaben nach zuvor mit mehreren Angetrunkenen bei einem Supermarkt aufgehalten und die Machete immer wieder herausgeholt und weggesteckt haben.