Polarlichter leuchten über Baden-Württemberg

Über Teilen Baden-Württembergs haben farbige Polarlichter am Neujahrsabend den Himmel erhellt. Die Lichter waren etwa im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart zu beobachten, wie auf Fotos zu sehen war. Der amerikanische Atmosphärendienst NOAA hatte für den Neujahrstag einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Stufe G4 gemeldet.

Das Lichtspiel am Himmel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, wenn sie bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und dann auf das Erdmagnetfeld treffen. In den vergangenen Monaten hatte es in Deutschland immer wieder Sichtungen von Nordlichtern gegeben.