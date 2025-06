Pokalspiele terminiert: VfB am 26. August in Braunschweig

Der VfB Stuttgart startet am 26. August in die neue Pokal-Saison.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Titelverteidiger VfB Stuttgart bestreitet sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal am Dienstag, 26. August, um 20.45 Uhr bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der Partien durch den Deutschen Fußball-Bund. Da die Schwaben am Samstag, 16. August, um 20.30 Uhr noch im Supercup gegen den deutschen Meister FC Bayern München gefordert sind, starten sie mit Verspätung in die Pokal-Saison.

Die TSG 1899 Hoffenheim beim FC Hansa Rostock und der 1. FC Heidenheim beim Bahlinger SC sind jeweils am 16. August um 15.30 Uhr im Einsatz. Der SC Freiburg tritt am selben Tag um 18.00 Uhr bei den Sportfreunden Lotte an.