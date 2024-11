Pkw und Straßenbahn stoßen zusammen - sechsstelliger Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn der Linie U12 in Stuttgart ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Der 58 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Auto sei nicht mehr fahrtüchtig gewesen und abgeschleppt worden. Während der Unfallaufnahme sei die Mühlhäuser Straße am Max-Eyth-See zunächst gesperrt gewesen und es habe sich Stau gebildet. Die Stadtbahn habe in beide Richtungen nicht fahren können. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war einer Sprecherin der Polizei zufolge zunächst unklar.