Pizzabote ausgeraubt: Hubschrauber-Fahndung ohne Erfolg

Zwei unbekannte Männer haben in Karlsruhe einen Pizzaboten ausgeraubt und leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde am Freitagabend von den Unbekannten attackiert, als er gemeinsam mit einem Kollegen gerade eine Bestellung ausliefern wollte, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizeiangaben sprühte einer der Männer dem Pizzaboten Pfefferspray ins Gesicht und forderte ihn auf, ihm Bargeld zu überreichen. Der andere Täter attackierte ihn demnach mit einem Schlagstock. Dabei wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Als der junge Mann laut um Hilfe rief und sein Handy zückte, entriss ihm einer der Täter das Gerät, hieß es. Anschließend seien beide in Richtung einer nahegelegenen Kleingartenanlage geflüchtet.

Der zweite Auslieferer konnte sich laut Polizei unverletzt zu Fuß in Sicherheit bringen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einem Hubschrauber konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Das entwendete Smartphone wurde später in der Nähe des mutmaßlichen Fluchtwegs gefunden. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.