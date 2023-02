Aktuell Land

Pilotprojekt soll Verkehr in Stuttgart verbessern

Der Verkehr in Stuttgart soll flüssiger, sicherer und umweltfreundlicher werden - das ist das Ziel eines neuen Projektes mit Hunderten freiwilligen Autofahrerinnen und - fahrern. Die Stadt will Fahrzeug-, Verkehrs- und Umweltdaten sammeln und digital verknüpfen, wie die die Landeshauptstadt am Montag mitteilte. Dadurch könne festgestellt werden, wie Wetter, Verkehr und Fahrverhalten zusammenhängen. Demnach sollen anhand der Daten Strategien entwickelt werden, wie der Verkehrsablauf, die Sicherheit auf der Straße und nicht zuletzt die Luftqualität verbessert werden können.