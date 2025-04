Pilot nach Absturz eines Kleinflugzeugs verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Nachmittag in Deißlingen (Landkreis Rottweil) ist der Pilot leicht verletzt worden. Als Ursache vermuten die Beamten einen technischen Defekt, wie die Polizei mitteilte. Das Flugzeug kam auf einer Wiese zum Stehen. Der 60 Jahre alte Pilot befreite sich den Angaben zufolge selbst aus der Maschine. Rettungskräfte brachten ihn laut einem Polizeisprecher vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Kleinflugzeug schätzen die Beamten auf rund 200.000 Euro.