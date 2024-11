Pieringer wird Heidenheim wohl länger fehlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Stürmer Marvin Pieringer wird dem 1. FC Heidenheim wohl nicht nur im nächsten Highlight-Spiel gegen den FC Chelsea am Donnerstag in der Conference League fehlen. »Es hat ihn oberhalb der Achillessehne hart erwischt. Ich kann das noch nicht bewerten, aber er wird auf jeden Fall am Donnerstag ausfallen«, sagte Trainer Frank Schmidt nach der Partie bei Bayer Leverkusen.

Dass Pieringer schon in der 28. Minute vom Platz musste, sei der Knackpunkt gewesen, befand der Heidenheimer Coach nach der 2:5 (2:2)-Niederlage. »Diese Verletzungspause hat Leverkusen genutzt und danach das Spiel gedreht«, sagte Schmidt. Pieringer hatte in den ersten 20 Minuten für viel Gefahr gesorgt und war an der 2:0-Führung der Gäste maßgeblich beteiligt.