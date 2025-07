Pfefferspray bei Abi-Feier versprüht

Ein Unbekannter hat auf einer Abi-Feier in Stockach Pfefferspray versprüht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat auf einer Abi-Feier in Stockach (Kreis Konstanz) Pfefferspray versprüht. Vier Besucher erlitten Atemwegsreizungen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden medizinisch versorgt, konnten aber dann nach Hause. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Insgesamt hatten bei der Feier in der Nacht auf Sonntag zwischen 20 und 30 Besucher zunächst über Atembeschwerden geklagt. Sie verständigten Polizisten und Feuerwehrleute, räumten die Halle und lüfteten sie. In der Küche der Halle fanden Polizeibeamte ein Pfefferspray.