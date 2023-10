Aktuell Land

Pfefferspray auf Kerwe versprüht: Fünf Menschen verletzt

Ein Unbekannter hat auf der Kerwe in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) Pfefferspray versprüht. Durch den Reizstoff seien am Sonntag auf dem regionalen Volksfest fünf Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Sie mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter keine Menschen direkt angesprüht. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.