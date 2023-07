Aktuell Land

Pestizid-Einsatz gegen Japankäfer hat begonnen

In der Nähe von Zürich hat am Donnerstag ein dringender Pestizid-Einsatz gegen den Japankäfer begonnen. Dort war vor wenigen Tagen die erste Population dieses eingeschleppten Schädlings nördlich der Alpen entdeckt worden. Einzelne Tiere waren in der Vergangenheit auch schon in Deutschland und anderen Ländern gefunden worden. Die Käfer können Obstplantagen, Weinberge, Wälder, Grünanlagen und Gärten kahlfressen. Wenn die Population nicht vernichtet werde, drohe eine Ausbreitung in Europa, berichteten Spezialisten der Baudirektion Zürich Reportern bei einer Begehung des betroffenen Gebiets.