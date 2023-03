Aktuell Land

Percussion-Star bekommt Heidelberger Frühling Musikpreis

Der österreichische Star-Percussionist Martin Grubinger (39) bekommt in diesem Jahr den Heidelberger Frühling Musikpreis. Er werde damit für »beispiellose Verdienste um die Heranführung eines breiten Publikums, insbesondere einer jungen Generation, an die Musik und sein damit verbundenes soziales Engagement« gewürdigt, teilte das Musikfestival »Heidelberger Frühling« am Dienstag mit. Grubingers Spiel auf hunderten Instrumenten gehöre zu den faszinierendesten Phänomenen, die die Musik heute zu bieten habe.