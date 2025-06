Pedelecfahrer stoßen zusammen - 66-Jähriger stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Pedelecfahrer ist bei Renchen (Ortenaukreis) nach einem Zusammenstoß mit einem anderen gestorben. Polizeiangaben zufolge geriet der 66-Jährige am Pfingstmontag ohne Fremdverschulden von einem Radweg zunächst in den Grünstreifen, lenkte gegen, geriet ins Rutschen und stieß gegen einen entgegenkommenden 72 Jahre alten Pedelecfahrer. Beide Männer stürzten und verletzten sich schwer. Der mutmaßliche Verursacher wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften reanimiert, kam in eine Klinik und erlag dort seinen Verletzungen.