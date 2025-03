Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Bahnhof in Schwetzingen schwer verletzt worden. Der 22-Jährige übersah am Mittwochnachmittag den heranfahrenden Bus, kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Nach Polizeiangaben trug er keinen Helm. Der Mann kam in eine Klinik. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt, hieß es.