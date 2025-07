»Passt ins Profil«: Wild Wings holen schwedischen Routinier

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Schwenninger Wild Wings haben den Schweden Eric Martinsson verpflichtet. Mit dem 32-Jährigen sei nun die letzte Kontingentstelle in der Verteidigung besetzt, teilte Club aus der Deutschen Eishockey Liga mit. Martinsson spielte zuletzt in seiner Heimat für die Växjö Lakers und stand auch in der Champions Hockey League auf dem Eis.

»Wir haben in unserem Team nicht viele offene Positionen gehabt«, sagte Geschäftsführer Stefan Wagner. »Gerade in der Verteidigung war es unser Wunsch, einen Spieler zu finden, der uns in allen Bereichen des Spiels wertvolle Minuten geben kann. Eric passt in dieses Profil.«