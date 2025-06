Paris-Fans randalieren an Raststätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußballfans von Paris Saint-Germain (PSG) haben auf der Anfahrt zum UEFA-Champions-League-Finale an der Raststätte »Sindelfinger Wald« randaliert. Die baden-württembergische und bayerische Polizei eskortierte die sechs Reisebusse anschließend während der gesamten Weiterfahrt bis zur Münchner Fußball-Arena.

Den Angaben nach hatten die Busse aus Frankreich mit 300 bis 350 Fans am Samstagvormittag Halt an der Raststätte an der Autobahn 8 gemacht. Die Fans sollen dann Graffitis und Aufkleber an der Rastanlage angebracht und aus dem Verkaufsraum Getränke, Snacks, Sonnenbrillen und Souvenirs gestohlen haben. Als die Polizei eintraf, gaben sie zumindest einen Teil des Diebesguts wieder heraus und entfernten einige der platzierten Aufkleber. Ein Verantwortlicher habe signalisiert, man werde die Regulierung des Sachschadens übernehmen, so die Polizei. Der Wert des Diebesguts sowie die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.

Mit einem 5:0 gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand hatte sich PSG am Samstagabend in München erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel in der europäischen Königsklasse gesichert. In Frankreich hatte es nach dem Sieg im Finale zwei Tote und knapp 200 Verletzte gegeben, dazu Hunderte Festnahmen und Brände.