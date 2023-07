Aktuell Land

Palmer stellt sich hinter Freis umstrittenen Asyl-Vorstoß

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat scharfe Kritik an der Asylpolitik der Bundesregierung geübt. Es sei »in jedem Dorf und an jedem Bahnhof sichtbar, dass wir in großer Zahl Menschen bei uns aufnehmen, die keinen Beitrag zu unserer Wirtschaft leisten und keinen Asylanspruch haben«, schrieb der ehemalige Grünen-Politiker in einem Gastbeitrag für die »Welt« (Freitag). Diesen Menschen in einem rechtsstaatlichen Verfahren an den Außengrenzen aufzuzeigen, dass sie nicht nach Europa einwandern dürfen, sei »gerecht und notwendig«.