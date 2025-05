Paketbote prallt mit Auto gegen Gebäude - schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Paketbote ist in Ulm mit seinem Wagen ungebremst in die Glasfront eines Gebäudes gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zuvor sei der Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste, hieß es. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden nach Polizeiangaben auch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und bittet Zeugen, sich zu melden.