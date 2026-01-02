Paderborn holt Offensivspieler Okpala aus Mannheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Offensivspieler Kennedy Okpala verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom Drittligist SV Waldhof Mannheim und hat in Ostwestfalen einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie der Verein mitteilte. Okpala, der in der Hinrunde der laufenden Drittligasaison in 18 Spielen sieben Tore erzielten und fünf Vorlagen beisteuerte, reist mit dem Team von Trainer Ralf Kettemann direkt mit ins Trainingslager ins türkische Belek.

Okpala spielte seit 2021 in Mannheim und kommt insgesamt auf 71 Drittligapartien (16 Tore, 6 Vorlagen). »Wir freuen uns sehr, dass sich Kennedy für uns entschieden hat und beim SCP07 den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Er ist enorm entwicklungsfähig, schnell, beidfüßig und flexibel in der Offensive einsetzbar. Somit passt er hervorragend zum Paderborner Weg«, sagte SC-Geschäftsführer Sport, Sebastian Lange.

