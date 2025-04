Ostereiersuche im Südwesten bei viel Sonne - aber nur kurz

Sonnig, warm und trocken wird es am Ostersonntag - aber nur von kurzer Dauer. (Symbolbild)

Die Ostereiersuche ist in Baden-Württemberg am Ostersonntag bei viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen möglich. Doch wer nicht nass werden möchte, sollte sich beeilen bei der Suche. Denn nach einem »Super-Wetter« mit viel Sonne, wenigen Wolken und Höchstwerten von 17 bis 22 Grad am Vormittag soll sich das nach Angaben eines Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Tagesverlauf ändern.

Demnach ziehen ab dem Mittag Wolken auf. »Ab etwa 13.00 Uhr kommen von Südwesten dichtere Wolken auf - mit Schauern und einzelnen Gewittern«, sagte der Meteorologe. Die Schauer würden aber nicht alle im Land treffen, es sei keine verbreitete Frontlinie.

Von Regen zu Sonne - Wetterwechsel in Tagen vor Ostern

Bis zur ersten Tageshälfte am Karfreitag wird die Wetterlage von Wolken, Schauern und teils kräftigen Gewittern geprägt sein. Zum Wochenende baut sich dann »ein kleines Hochdruckgebiet« auf, wie der DWD-Experte weiter sagte. Die Temperaturen steigen von 6 bis 12 Grad am Karfreitag auf 16 bis 21 Grad am Karsamstag. Der Samstag wird laut DWD heiter, mitunter wolkig - aber trocken.