Opfer von tödlichem Raser-Unfall in Ludwigsburg beigesetzt

An der Unfallstelle hatten Menschen Blumen für die beiden getöteten Frauen abgelegt.

Nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit zwei Toten in Ludwigsburg sind die beiden Opfer unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. An dem Beerdigungsgebet und der Beisetzung auf einem Ludwigsburger Friedhof nahmen einem Polizeisprecher zufolge Hunderte Menschen teil. Die Veranstalter hatten demnach mit 1.000 bis 1.500 Menschen gerechnet. So viele seien auch mindestens dabei gewesen, sagte der Polizeisprecher.

Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag waren zwei junge Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren ums Leben gekommen. Sie waren in ein mutmaßliches Autorennen geraten. Eines der beiden an dem mutmaßlichen Rennen beteiligten Fahrzeuge war nach bisherigen Ermittlungen mit dem Auto der unbeteiligten Frauen zusammengestoßen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 32-jähriger Türke, kam wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Eine weitere Person, die möglicherweise die zweite Mercedes-S-Klasse gefahren hat, ist auf freiem Fuß. Ob an dem Rennen noch ein drittes Fahrzeug beteiligt war, ermittelt die Polizei derzeit. Erst kürzlich rief ein Ermittler Zeugen und Zeuginnen auf, sich zu melden.