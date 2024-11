Ohne Undav: VfB Stuttgart bestreitet Heimspiel gegen Bochum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ohne die verletzten Stürmer Deniz Undav und El Bilal Touré möchte der VfB Stuttgart mit einem Erfolg den Jahresendspurt in der Fußball-Bundesliga einläuten. Gegner der Schwaben am Samstag um 15.30 Uhr ist im eigenen Stadion der Tabellenletzte VfL Bochum. Die Bochumer sind in dieser Saison noch sieglos, holten aber beim Einstand des neuen Trainers Dieter Hecking ein 1:1 gegen Meister Bayer Leverkusen.

Der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß verlor vor der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt 2:3, steckt im Tabellenmittelfeld und hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher. Auch schon länger verletzte potenzielle Stammspieler wie Dan-Axel Zagadou und Jamie Leweling fehlen weiterhin. Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Mittelfeldspielers Angelo Stiller stand ein großes Fragezeichen.