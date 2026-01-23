Oberkirch im Schwarzwald: Europas Hauptstadt der Brenner

Bitte aktivieren Sie Javascript

OBERKIRCH. Die Zahl des Jahres heißt in Oberkirch 1726. Das liegt nahe. Denn bei den Heimattagen Baden-Württemberg spielt das Thema 300 Jahre Brennrecht eine große Rolle. Und deshalb wurde der Gemeinschafts- und Jubiläumsbrand mit Schwarzwälder Kirschwasser auf den Namen »1726« getauft. Wobei es bei gleich zwei Ereignissen im zentralen Festort in der Ortenau hoch hergehen wird. Am 16. und 17. Mai wird der Baden-Württemberg-Tag zelebriert. Zu sehen bekommen die Besucher unter anderem eine Brennermeile und eine Landesgewerbeschau. Den Abschluss der Festivitäten bilden die Landesfesttage vom 11. bis 13. September.

Seit 300 Jahren prägt nun das Brennrecht den Schwarzwald. Es geht zurück auf eine Entscheidung des Straßburger Fürstbischofs Armand Gaston de Rohan, der 1726 seinen bäuerlichen Untertanen im Amt Oberkirch erlaubte, Früchte zum Eigengebrauch zu brennen. Die Landwirte konnten auf diese Weise ihre Einkünfte aufbessern. »Das war schon damals eine Art Wirtschaftsförderung«, sagt der Ortenau-Landrat Thorsten Erny. Positiver Nebeneffekt für den Fürstbischof: In seine Kasse flossen zusätzliche Steuergelder.

Mit diesem Erlass legte er den Grundstein für eine bis heute gepflegte Brenntradition. Sie hat das Renchtal geprägt und kann auf dem Oberkicher »Brennersteig« entdeckt werden. Im Ortenaukreis ist man mit mehr als 5.000 Abfindungsbrennereien stolz auf die höchste Brennereidichte in Deutschland. Allein in Oberkirch mit seinen 21.000 Einwohnern sind rund 700 Hausbrennereien registriert. Damit gilt Oberkirch als heimliche »Brennhauptstadt« Europas.

Ein ganz anderer Höhepunkt steht dieses Jahr in einer historischen Stadt zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb bevor. In Rottweil wird vom 24. bis 26. April die spektakuläre »Neckarline«-Hängebrücke eröffnet. Sie ist 606 Meter lang und thront bis zu 60 Meter über dem Boden. Ihre geschwungene Form ist wie ein weiches »S«, das zuerst zur Mitte hin ansteigt, um dann sanft abfallend an der Stadtmauer der ältesten Stadt Baden-Württembergs auszulaufen. Die Brücke verbindet Sehenswürdigkeiten in der »Stadt der Türme«. Auf der einen Talseite steht der Aufzugstestturm von TK Elevator mit Deutschlands höchster Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe. Auf der anderen Seite führt die Brücke in den Bockshof, eine Parkanlage am Rande der mittelalterlichen Innenstadt.

Dass der Schwarzwald neben tollen Wandererlebnissen viele weitere Attraktionen und gut 30 Sternerestaurants zu bieten hat, spiegelt sich auch in den touristischen Kennzahlen wieder. Laut einer Hochrechnung der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) - basierend auf den schon vorliegenden Zahlen von Januar bis November - wird es 2025 wieder rund 23,3 Millionen Übernachtungen geben und somit das Rekordniveau des Vorjahres erneut erreicht. STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair ist überzeugt: »Tourismus ist und bleibt eine der resilientesten Branchen überhaupt.« Der überwiegende Teil der Gäste kommt mit rund 18 Millionen Übernachtungen erneut aus dem Inland. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 2,5 Tagen.

Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte ist eigentlich die »Schwarzwald Marie« als Werbefigur der jüngeren Zeit. Zur Landesgartenschau 2025 in Baiersbronn wurde sie sogar als Sonderfigur zum Playmobil-Projekt. Die Erstauflage mit 77.000 Stück war innerhalb von 72 Stunden ausverkauft. Inzwischen sind 250.000 Exemplare im Umlauf. Demnächst folgt die Premiere bei der Spielwarenmesse in Nürnberg, und im Sommer kommt bereits eine dritte Auflage in den Markt. Ab Mai wird zudem die Eislaufhalle in Baiersbronn zur spektakulären Playmobil-Welt. Besucher bekommen eine Ausstellung mit tausenden Figuren zu sehen. Sie erzählen die Abenteuer der »Schwarzwald Marie« auf ihrer großen Weltreise. Die Stationen reichen von Baiersbronn über Safaris in Afrika bis zu den Pyramiden am Nil.

Getrübt wird die gute Bilanz allerdings durch ein Politikum, das inzwischen sogar den Landtag beschäftigt. Der FDP-Abgeordnete Erik Schweickert nimmt die mit mehreren 100.000 Euro vom Land geförderte »Schwarzwald Marie« genauer unter die Lupe. Per kleiner Anfrage hat sich der Liberale erkundigt, welche Fördermittel die Schwarzwald Tourismus GmbH in den vergangenen Jahren vom Land erhalten hat und wie viele davon in Form von Aufträgen an die Agentur Saint Elmo’s Tourism flossen. Offenbar ist er darüber gestolpert, dass die Freiburger Statthalterin der Agentur, die an dem Projekt »KI Marie« beteiligt ist und auch sonst viel für den Schwarzwald arbeitet, mit Mair privat liiert ist. Ebenfalls im Blick hat die FDP den Mair-Intimus und CDU-Politiker Patrick Rapp. Hier wollen die Liberalen wissen, inwieweit der Tourismus-Staatssekretär Rapp an den Entscheidungen beteiligt war.

Die »Schwarzwald Marie« jedenfalls ist etwas ins Straucheln gekommen. Denn die digitale Version der Markenbotschafterin, die Fragen zu Freizeitaktivitäten im Schwarzwald punktgenau beantworten soll, erlebte zuletzt ein Auf und Ab. Einerseits zeigte der gemeinsam mit Saint Elmo’s und der Freiburger Datenfirma Land in Sicht entwickelte Chatbot erstaunliche Schwächen bei den Antworten: herkömmliche Sprachmodelle wie »Copilot« gaben ungleich besser und schneller Auskunft. Andererseits avancierte sie beim Deutschen Tourismuspreis zum Publikumsliebling und gewann auch den ADAC-Preis.

Nun aber steht die Frage im Raum: Gibt es aufgrund der persönlichen Beziehung zwischen Mair und der Elmo's-Agentur-Chefin einen Interessenskonflikt? Derzeit habe man »keine Anhaltspunkte für ein pflichtwidriges oder gar rechtswidriges Verhalten von Geschäftsführer Mair«, sagen die beiden verantwortlichen Landräte Christian Ante (Breisgau-Hochschwarzwald) und Erny (Ortenau). Aufseher und Gesellschafter vertrauten ihm und seiner Arbeit. Allerdings könne »schon der bloße Eindruck eines Interessenkonfliktes das Vertrauen in die STG beeinträchtigen« – selbst wenn er am Ende zerstreut werde.

Deshalb habe man einvernehmlich vorgeschlagen, eine unabhängige, fachlich qualifizierte externe Prüfungsgesellschaft zu beauftragen. Diese werde die fraglichen Vorgänge sowie die Vergabe- und Complianceregeln der Schwarzwaldwerber »durchsehen und bewerten«. Zu welchem Ergebnis die Prüfer kommen, wird für den Schwarzwald nicht weniger wichtig sein wie die diesjährigen touristischen Höhepunkte. Immerhin: Die Zahlen sprechen klar für Mair. DerTourismus im Schwarzwald erwirtschaftet inzwischen einen Umsatz von mehr als acht Milliarden Euro. Zudem, so loben Tourismus-Experten, habe der gebürtige Südtiroler das Image des Schwarzwaldes »entstaubt«.