Nur leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Südwesten

Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist auch in diesem Monat schwach ausgefallen. Die Zahl der Arbeitslosen im Oktober sank im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent auf 272.983, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Für die Statistik sei auf Datenmaterial zurückgegriffen worden, das bis zum 14. Oktober vorlag.

Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum September unverändert bei 4,3 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote im Oktober noch bei 3,9 Prozent gelegen.

In den vergangenen Jahren sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Oktober stärker ausgefallen, hieß es laut Mitteilung. Saisonüblich wäre demnach eigentlich ein Rückgang um rund vier Prozent zu erwarten gewesen. »Die schwache Konjunktur hat den Arbeitsmarkt weiterhin fest im Griff«, teilte die Regionaldirektion mit.