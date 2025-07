Nur ein Verdächtiger nach sexueller Belästigung am See

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach mutmaßlichen sexuellen Belästigungen an einem See in Freiburg geht die Polizei nur von einem Verdächtigen aus. Sie hat nach eigenen Angaben erste Zeugen befragt. Ein vorläufig festgenommener 27-Jähriger soll zwar Teil einer Gruppe gewesen sein, bislang lägen jedoch keine konkreten Hinweise darauf vor, dass es zu Übergriffen durch mehrere Tatverdächtige gekommen sei. Der Verdächtige soll zwei Jugendliche und ein Kind beim Schwimmen unsittlich berührt haben. Weitere Geschädigte seien bislang nicht bekannt.

Ein Mann hatte am Samstag die Polizei gerufen und angegeben, mehrere Männer würden im See Mädchen bedrängen. Daraufhin nahmen die Beamten den 27-Jährigen vorläufig fest.