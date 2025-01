Nur Conté trifft: KSC verliert zweiten Test in Spanien

Der KSC und Bambasé Conté verloren am Freitag ein Testspiel gegen Servette Genf.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat auch das zweite Testspiel in seinem Winter-Trainingslager in Spanien verloren. Die Badener unterlagen dem Schweizer Traditionsclub Servette Genf mit 1:3 (1:1). Zuvor hatten sie bereits in einer Partie gegen den FC St. Gallen mit 1:2 den Kürzeren gezogen.

Offensiv-Talent Bambasé Conté erzielte in der 41. Minute das einzige Tor des KSC gegen Genf. Auf der Gegenseite trafen Alexis Antunes (13.), Miroslav Stevanovic (60.) und Julian von Moos (90.).

Das Trainingslager der Karlsruher endet an diesem Samstag. In die Rückrunde starten sie am 19. Januar beim 1. FC Nürnberg.