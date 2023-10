Aktuell Land

Nicht mal jeder Zweite findet, dass sich Arbeit noch lohnt

Weniger als die Hälfte der Menschen im Südwesten sieht einer Umfrage zufolge Arbeit noch als lohnenswert an. Das berichtete Privat.Radio am Mittwoch als Auftraggeber der Umfrage »Baden-Württemberg Report«. Demnach sehen nur noch 46 Prozent der Befragten einen Anreiz, in Deutschland zu arbeiten. 44 Prozent sagten, dass sich Arbeit nicht mehr lohne. Vor allem jüngere Menschen und Frauen sehen der Umfrage zufolge ein Missverhältnis zwischen Arbeit, Lohn und Steuern. 10 Prozent machten keine Angabe. Privat.Radio ist ein Zusammenschluss der privaten Radiosender im Land.