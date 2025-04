Neuer Zeppelin im Anflug – Flotte wird erweitert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein neuer Zeppelin ist in Friedrichshafen am Bodensee abgehoben. Das Luftschiff ist das neunte Modell der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR), von denen künftig drei über Deutschland fliegen sollen, wie DZR-Geschäftsführer Eckhard Breuer erklärte. Seinen ersten Testflug hatte der Zeppelin schon am Sonntag.

Das neue Luftschiff fliege noch mit einer vorläufigen Zulassung, sagte Breuer. »Das heißt, es dürfen noch keine Passagiere mitfliegen, bis dann hoffentlich in sehr kurzer Zeit das Luftfahrtbundesamt offiziell die Zulassung erteilt.«

Drei Jahre und 16 Millionen Euro bis zur Fertigstellung

Mehr als 100 Zulieferer seien an dem Bau beteiligt gewesen, drei Jahre habe es bis zur Fertigstellung gedauert, so der Geschäftsführer weiter. Das Luftschiff habe rund 16 Millionen Euro gekostet.

Die Reederei geht von einer Lebensdauer von etwa 25 Jahren aus. Als Werbepartner sei bei diesem Zeppelin der Europa-Park an Bord, dessen Logo auf beiden Seiten zu sehen sei, sagte Breuer. Auch andere Firmen warben oder werben auf dem Zeppelin, darunter der Reifenhersteller Goodyear, der Autozulieferer ZF Friedrichshafen oder der Radiosender SWR3.

Zeppeline fliegen nicht mehr nur am Bodensee. Sie sind auch über Frankfurt, München und dem Ruhrgebiet unterwegs. Foto: Stefan Puchner/DPA Zeppeline fliegen nicht mehr nur am Bodensee. Sie sind auch über Frankfurt, München und dem Ruhrgebiet unterwegs. Foto: Stefan Puchner/DPA

Am Bodensee fliegen die mit Helium gefüllten Zeppeline der neuen Technologie (NT) seit 2001 Passagiere. Sie sind aber auch über dem Ruhrgebiet, München und Frankfurt unterwegs. Der neue Zeppelin soll ein Bodensee-Luftschiff ersetzen, das dauerhaft am neuen Zeppelin-Standort in Essen/Mühlheim stationiert werden soll.

Nachfrage steigt

Die Nachfrage nach Tickets steige seit Jahren an, sagte Breuer. Die Passagiere seien etwa in einer Höhe von 300 Metern über dem Boden unterwegs mit ungefähr 60 Kilometern pro Stunde. An Bord gebe es auch eine Toilette mit Aussicht. Bis zu vierzehn Fluggäste könnten mitfliegen. Mit an Bord seien ein Pilot und eine Flugbegleitung.

Mit an Bord sind ein Pilot und eine Flugbegleitung für die Betreuung der Passagiere. Foto: Stefan Puchner/DPA Mit an Bord sind ein Pilot und eine Flugbegleitung für die Betreuung der Passagiere. Foto: Stefan Puchner/DPA

Doch der Spaß hat seinen Preis: Von mehr als 300 bis zu mehr als 1.100 Euro muss man für das Premiumerlebnis über dem Bodensee bezahlen - je nach gebuchter Dauer.

NT-Zeppeline fliegen und fahren nicht

Die wenigsten Luftschiffe sind heute wirklich Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin-Luftschifftechnik in Friedrichshafen. Weil sie etwas schwerer seien als Luft, würden die NT-Zeppeline fliegen, statt zu fahren, wie die ursprünglichen Modelle, erklärte Breuer.