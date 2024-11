Neuer Multimillionär im Kreis Esslingen nach Lotto-Gewinn

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Baden-Württemberg gibt es einen neuen Multimillionär: Bei der Ziehung des Eurojackpots am Freitag räumte ein Mann aus dem Landkreis Esslingen über vier Millionen Euro ab. Er hatte fünf Richtige und die richtige Eurozahl, wie die Lottozentrale Baden-Württemberg mitteilte. Damit verpasste er zwar knapp den Jackpot, der bei der Höchstsumme von 120 Millionen Euro bleibt. Dennoch ist der Gewinn ein Grund zur Freude, denn die Gewinnwahrscheinlichkeit in dieser Klasse liegt den Angaben zufolge bei rund 1 zu 7 Millionen.

Es gibt noch einen Gewinn aus Baden-Württemberg: Nach Lotto-Angaben landete ein Eurojackpot-Spieler aus dem Landkreis Freudenstadt in der Gewinnklasse 3 einen Volltreffer: »Der Tipper kreuzte auf dem Spielschein die fünf richtigen Gewinnzahlen an und räumte damit genau 123.507,80 Euro ab«, teilte die Lottozentrale dazu mit.