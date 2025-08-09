Neuer Ausfall in Bayern-Offensive

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der FC Bayern München muss erst einmal auf Paul Wanner verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der Offensivspieler beim 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur eine »kleine Bandverletzung« im linken Sprunggelenk erlitten. Der Mittelfeldakteur stehe damit vorerst nicht zur Verfügung.

Wanners Chance in Saison-Vorbereitung

Nach zwei Leihjahren bei der SV Elversberg und beim 1. FC Heidenheim ist Wanner im Profikader des FC Bayern München zurück. Durch den langfristigen Ausfall von Superstar Jamal Musiala sind die Chancen des U21-Nationalspielers auf Einsatzzeit im Ensemble von Trainer Vincent Kompany gestiegen. Gegen Tottenham war Wanner eingewechselt worden. Beim 2:1 gegen Olympique Lyon stand der Deutsch-Österreicher in der Startformation.

Wanners Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2027. Es gibt auch in diesem Sommer Interessenten, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach sollen angeblich dazugehören. Einfluss auf seine weitere Zukunft dürfte auch haben, ob Nick Woltemade doch noch vom VfB Stuttgart zum FC Bayern wechselt. Aktuell sieht es nicht danach aus.

Ließ Wanner gegen Lyon von Beginn an ran: Trainer Vincent Kompany. Foto: Sven Hoppe/DPA

Nächster Bayern-Test am Dienstag in Zürich

Derzeit fehlen dem FC Bayern die Langzeitverletzten Musiala (Wadenbeinbruch nach Sprunggelenkluxation), Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch), die die Bayern-Bosse gegen Ende der Hinrunde zurückerwarten. Zuletzt musste gegen Tottenham auch Serge Gnabry mit muskulären Problemen pausieren.

Für die Münchner geht es am Dienstag mit einem Testspiel beim Grasshopper Club Zürich weiter. Das erste Pflichtspiel des deutschen Meisters steht am kommenden Samstag mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup bei Pokalsieger VfB Stuttgart an. Die neue Bundesliga-Saison startet für die Münchner am 22. August mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig.